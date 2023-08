Gabriel Soto pausará la actuación

Gabriel Soto se tomará unas largas vacaciones por cuestiones de salud; el actor de 48 años quiere evitar la cirugía y por eso está tomando cartas en el asunto, ya que desde hace tres años ha tenido mucho trabajo, por lo que no ha podido descansar como se debe, así que ahora, que fue diagnosticado con dos hernias en dos cervicales, se somete a medicamentos y otros tratamientos para evitar llegar al quirófano.

Soto, que ha estado de proyecto en proyecto televisivo en Televisa, confesó hace unas semanas que se siente orgulloso de su aspecto, el cual, a pesar de que está por cumplir 50 años, se mantiene en muy buen estado, a pesar de que algunos lo han criticado por lucir canas y arrugas, detalles que considera normales que aparezcan por el paso del tiempo.

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Gabriel Soto habló por primera vez del problema de salud que lo mantendrá alejado de la pantalla chica durante algún tiempo, ya que en los tres últimos años no ha parado y eso ya está causando estragos en su salud, a la que piensa darle prioridad.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía. Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”, expresó.

Soto piensa dedicarse a él y a descansar luego de que desde el 2021 no lo hace, ni en días festivos como Navidad y Año Nuevo, por lo que sí se detendrá y estará fuera de foco por unos meses “No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada entonces ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida, ahora sí ya un recesito de unos mesecitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, detalló.

Una hernia discal cervical es la compresión de la médula espinal o de una raíz nerviosa que se produce cuando se desplaza una parte de un disco intervertebral, si esta no es tratada a tiempo puede llevar al paciente a necesitar una operación quirúrgica.