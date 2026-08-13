Gabriel Soto presume a su novia

Gabriel Soto ya presentó por lo alto en redes a su nueva novia Colibrí, lo hizo el día del cumpleaños de la chef, nutrióloga y terapeuta; el actor no hace caso a la crítica y se muestra muy enamorado de quien fue su terapeuta, aunque en medio de las fotos llenas de romanticismo, en redes las críticas lo comparan con el cantante Christian Nodal.

Largo historial

Previo a que hiciera oficial su romance con Colibrí, mantenía una relación sentimental de bajo perfil con Ana Carla Sinclair, una cantante que se dijo muy decepcionada del actor luego de que este negara su vínculo sentimental con ella.

Aunque después Gabriel sí admitió el vínculo, se enfocó más en hablar de su nuevo noviazgo con Colibrí. Antes, Soto mantuvo una relación de seis años con Irina Baeva, con quien se comprometió sin que finalmente llegaran al altar.

Aunque Baeva siempre lo ha negado, muchos la señalan de ser la tercera en discordia cuando Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas. Los comentarios en la publicación de Gabriel Soto no son positivos, pues varios de ellos hacen alusión a la poca madurez emocional y a la cuestionable conducta amorosa del actor.