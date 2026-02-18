Gabriel Soto tiene un Corazón de oro

La inclusión de la actriz Mayrín Villanueva en el elenco de la telenovela de Televisa Corazón de oro fue una de las razones para que el actor Gabriel Soto le diera el sí a la propuesta de Pedro Ortiz de Pinedo, productor del melodrama, en el que el actor da vida a un abogado ciego. “Fue una de las cosas que más me atrapó, debo confesar que Mayrín Villanueva es una gran amiga, el hecho de trabajar con ella es una alegría. Mayrín y yo hemos hecho varias novelas juntos, además está Gala Montes que me ha asombrado, es una mujer con un porte y con una belleza únicos. Jala muchísima gente, es una gran actriz, así que el hecho de estar con ella también es un gozo asegurado”, dijo el actor.

Personaje exigente

En Corazón de oro, Gabriel Soto da vida a Miguel Ángel, un abogado que lucha por no repetir la historia y los errores de Antonio, su padre (Sergio Klainer), propietario de los viñedos Arango Nova.

Soto encarna a un hombre que no cuenta con el sentido de la vista, situación que lo llevó a tomar asesorías de comportamiento de ciegos, además de que estudió conductas cotidianas y hábitos de personas con discapacidad visual, que incluyen desde la forma de vestirse hasta la manera de desplazarse por la ciudad. “Tomé asesorías con una maestra del Instituto de la Ceguera de la Ciudad de México para saber cosas básicas, desde cómo escoges tu ropa, qué color, cómo te mueves tú solo y cómo creas una rutina”, explicó.

El actor compartió que lo aprendido al lado de profesionales lo aplicó en los foros de grabación y en locación. “Además del trabajo de mesa y el de acciones físicas con mis directores y con mi ‘coach’ de actuación para hacer un personaje verosímil y respetuoso”, comentó.

Además de su trabajo en la telenovela Corazón de oro, que se estrenará por Las Estrellas el próximo dos de marzo, el actor trabaja también en su fundación No Tires la Toalla apoyando a jóvenes talentos del mundo del boxeo y de las artes marciales para su profesionalización y para que potencien sus habilidades, fomentando sus hábitos, su salud, sus cuidados y principalmente su disciplina.