Gabriel Vázquez gana premio de novela

El Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2025 se queda en Chiapas. El escritor Gabriel Velazquez Toledo obtuvo este reconocimiento que brinda el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) en coordinación con el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez.

El jurado calificador conformado por Magali Velasco, Silvia Molina y Guadalupe Ángeles decidió conceder este galardón a la obra de Toledo, Los murmullos de la selva.

El acta de dictaminación establece: “Reunidos de manera virtual el día miércoles 15 de octubre del 2025, a las 10:05 horas, las integrantes del jurado calificador del Premio Internacional de Novela Breve, Magali Velasco, Silvia Molina y Guadalupe Ángeles, decidieron otorgar por unanimidad el premio a la obra titulada ‘Los murmullos de la selva’, amparada bajo el seudónimo ‘Ah Puch’, marcado con el número 65 de la lista”.

Agregaron que Los murmullos de la selva es una novela negra que sostiene una historia desarrollada en Chiapas a finales de la década de los noventa. Destaca por ser “ágil, interesante y con personajes que transmiten las emociones propias de una zona violenta, con lenguaje claro y directo, una buena estructura tanto en los diálogos como en la narrativa. Una historia que atrapa desde el principio”.

Sobre el autor

Nacido en 1984 en Cintalapa, Chiapas, es maestro en Letras Mexicanas. Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca, por la novela Morir al sur (Nitro-Press/2022); finalista del Premio Memorial Silverio Cañada, en la Semana Negra de Gijón, España (2023), y finalista del Primer Premio Filiberto a la mejor novela negra publicada en México en 2022, en el marco del II Festival de Novela Negra Francisco Haghenbeck 2023.

El acto protocolario de premiación se llevará a cabo de manera presencial el 30 de octubre, en el auditorio Roberto Cordero Citalán de la ciudad de Comitán de Domínguez.