Un nuevo capítulo del reality show Secretos de villanas destapó uno de los episodios más traumáticos en la vida de Gabriela Spanic, quien reveló que siendo una niña fue víctima de abuso sexual por parte del hermano de su mamá.

“Yo quiero quitarme un coraje desde niña, y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, dijo la actriz durante el programa que se transmite por la plataforma Canela TV.

Para la artista siempre fue un peso que tampoco quiso compartir con su papá, porque sabía que le haría daño. Sin embargo, hace poco tuvo que decírselo, pues ya no sería un secreto en su vida. “Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien”, expresó.

Luego de animarse a dar este valiente paso, Gaby se siente liberada. “Después me puse a pensar ¿por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan a que no se puede decir por la vergüenza familiar”, declaró.