Gaby Platas habla de expareja

La actriz Gaby Platas habló de los mensajes que Paco de la O, su expareja, le envió hace solo unos días, los cuales connotaban una intención romántica, y señala que aunque se le pidió que dejara de hacerlo, continuó escribiendo mensajes, por lo que la famosa asegura que, de seguir así, ella procederá legalmente.

En entrevista con Ventaneando, la actriz mostró su apoyo y solidaridad de Malú Carreras, la expareja de Paco de la O, quien acaba de denunciar al actor por violencia doméstica, ya que ella atravesó la misma situación años atrás. “No me sorprende porque yo pasé por ahí también; me admira ella, no tengo el gusto de conocerla, me admira su valentía, de hacer lo que está haciendo y de decir lo que dijo porque es muy difícil hacerlo”, expresó.

Platas indicó que, solo unos días después de que Carreras hablara públicamente, ella recibió mensajes de Paco. “Hace unos días me escribió. Yo lo tengo bloqueado de todo, y me escribió de un teléfono desconocido. Luego me entero que sucede esto con Malú y, ahora que veo las fechas, fue poco días después que este señor me estuvo escribiendo. Me decía cosas de amor… imagínate hacerle eso a otra mujer y, a los pocos días, decirle eso a una persona que amenazaste de muerte”, declaró.

Su pareja actual, Francisco Lorenzo, fue quien contestó a los mensajes, exhortado al actor a detenerse. Sin embargo, Gaby confirma que él siguió insistiendo, motivo por el que está considerando denunciarlo legalmente.