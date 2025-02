Ahora que está de regreso Alan Pulido en el futbol mexicano, una de sus exnovias, Gaby Ramírez, habló del jugador del Guadalajara y lo calificó de “tóxico y mujeriego”.

Recientemente, la conductora de Enamorándonos detalló que fue durante el Mundial de Brasil 2014 cuando Alan, quien fue parte de la selección mexicana, le fue infiel. “En el Mundial fue cuando sacaron que él estaba hablando con otra vieja. Yo en el Mundial bailando y el otro hablando con otra mujer en el hotel. La conversación la subieron, no sé quién fue, yo no me di cuenta ahí, me di cuenta mucho después”, contó.

La también actriz explicó que descubrió en fotografías y videos que Alan Pulido la engañó varias veces durante su noviazgo, algo que considera común entre los jugadores, y le recriminó que olvidó rápidamente que ella era su pareja cuando aún no era famoso. “Fue una relación tóxica, porque una está cuando no tienen nada, es bien bonito, pero cuando crecen en lo laboral se olvidan de los que estuvieron ahí, y Alan hizo eso... Yo estuve ahí desde que no era nada, y pues hubo muchos engaños, muchas fotos, muchos videos… Pues típico, futbolistas. Ojo, no digo que todos, porque luego atacan, pero sí hubo mucho, sí le sufrí”, declaró.

Cabe mencionar que esta no es la única vez que una expareja de Pulido termina con él por el mismo motivo.