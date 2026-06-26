Gaby Spanic pide orar por Venezuela

La actriz Gaby Spanic llora por lo que vive su país Venezuela tras sufrir dos terremotos; pide solidaridad del mundo. Los terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en el país más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto y el colapso de decenas de edificios.

La famosa lamentó profundamente lo ocurrido, y entre lágrimas reflexionó sobre lo que están viviendo su nación y el mundo. “Hoy ha sido un día muy difícil he llorado como una desgraciada, estoy harta, harta de tantas cosas y le pido a Dios cada día ya meta su mano y que le haga justicia a Venezuela y a los venezolanos porque hemos sufrido demasiado”, externó en un video con música cristiana venezolana de fondo.

Problemáticas

La actriz de telenovelas como La usurpadora mencionó que ahora fueron los sismos, pero que Venezuela ha sufrido xenofobia, saqueos, injusticias, persecuciones y difamaciones; confesó que desde la mañana que ocurrieron los hechos no se ha sentido bien, y pidió a los países del mundo enviar ayuda. “Como venezolana y figura pública han sido muchas cosas que han pasado en mi vida ha sido terrible, lo más terrible es lo que está pasando en Venezuela”, externó. Y cuestionó: “No sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento en el mundo”.

El cantante Alejandro Sanz envió cariño y fuerza para Venezuela, un país, al que dijo, quiere mucho. Ricky Martin también escribió un mensaje dedicado al pueblo venezolano, a quienes les pidió no perder la fe en estos momentos preocupantes en los que no están solos, expresó.