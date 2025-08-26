Gael anotó 10 goles

El pequeño Gael celebró su décimo cumpleaños con una increíble fiesta inspirada en el futbol, en la que amigos y familiares disfrutaron una tarde llena de diversión. El festejo se llevó a cabo en un espacio con alberca, donde los invitados pasaron momentos inolvidables. Entre porterías, globos y una mesa de dulces con temática futbolera, los pequeños vivieron una tarde sensacional. Gael agradeció a todos por acompañarlo en su día especial, en el que no faltaron el tradicional pastel, piñatas y aplausos de todos los presentes