Gael García Bernal, fan de Zoolander

“Al humor”, dice Gael García Bernal, “lo tenemos muy menospreciado, siempre pensamos que el humor, la comedia, banaliza todo, pero no”.

Y entonces, lanza una frase que toma por sorpresa a varios, al hablar de una cinta protagonizada por Ben Stiller, como una de sus favoritas. “Para mí una de mis películas favoritas es ‘Zoolander’ (risas), son comedias que abren, que aparte que me la paso increíble y que navego y me hacen pensar en un montón de cosas, siento que profundizan en cosas de una manera, no sé, lo aterrizan de una manera muy buena”, comenta.

Zoolander, la cinta a la que se refiere es una comedia satírica de 2001 sobre el mundo de la moda, centrada en un hombre dedicado a las pasarelas y quien es desplazado por alguien más joven; al mismo tiempo que lucha contra su ego, se ve atrapado en una conspiración internacional.

Un actor serio

En su filmografía, García Bernal ha hecho mucho drama, empezando con Amores perros, pero también historias más ligeras que no por ello tocan temas de la vida, como Y tu mamá también y Bendito infierno. Con Hombre al agua, su nueva cinta como director y que también protagoniza, ocupa a la comedia para hablar de alguna manera de su propia vida y de la situación actual de Latinoamérica, comprimida por el capitalismo y una democracia tambaleante, donde todo puede ser usado para fines electoreros. En la historia que ahora llega a cines, interpreta a un ex salvavidas cubano, quien es adoptado por un empresario mexicano al salvarle la vida y que de pronto decide dedicarse a la política.

Esmeralda Pimentel, en el papel de su esposa ex deportista y Jorge Salinas, interpretado al empresario, encabezan con él al reparto, en donde también se encuentran la uruguaya Natalia Oreiro, como la amante del ejecutivo; el boricua Ricky Martin y la brasileña Débora Nascimiento, ambos personificando a dos actores y la mexicana Anna Díaz. “Me encanta la comedia, naturalmente es algo que me sale y quiero seguir haciendo así”, expresa. “Eventualmente la película es como un ejercicio sintomático de muchas inquietudes, de un montón de curiosidades, jugábamos con diferentes temas y nos sonaba bien, como temas que abonaban a lo que queríamos contar”, comenta.

Gael advierte, por ejemplo, que la estructura económica actual puede en algún momento captar las películas que cada persona hace de su vida en su cabeza y utilizarlas con fines electorales. “Esa es la realidad que estamos viviendo, como si estuviésemos en un mundo donde todo es capitalizable hacia lo electoral, hacia el ejercicio de poder, hacia aquello que dejó de ser una construcción de sociedad o de preguntas para un mejor porvenir, y se volvió una cosa de dinero y likes o votos, entonces estamos en un momento un poco vacío en ese sentido y creo que Hombre al agua refleja mucho eso y espero sea relevante para poner eso en juego desde el dispositivo del humor”, abunda.