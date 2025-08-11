Gael García Bernal leva anclas

Después de interpretar al “Che” Guevara, al inmortal Mozart o al boxeador Esteban “La Máquina” Osuna, Gael García se embarcó en una nueva aventura en la cinta Magallanes.

El drama histórico, una coproducción entre Portugal, España, Francia, Filipinas y Taiwán, y que narra los viajes del explorador portugués Fernando de Magallanes (1480-1521), ha sido incluido en el programa Wavelengths del festival de Toronto, que este año celebra su 25 aniversario.

La interpretación de García como el navegante protagonista fue elogiada durante el pasado festival de Cannes. “‘Muito obrigado’, muchas gracias”, fueron las palabras del actor, director y productor mexicano hacia el público que asistió en esa ocasión a la función. “El rodaje era algo que me interesaba mucho. Y además lo hice en un portugués de la época que era muy similar al español que se hablaba en ese tiempo en México. Fue muy placentero”, dijo en una entrevista.

García expresó su emoción por haber sido contemplado para el proyecto, en vez de un actor europeo: “Me emociona mucho que Lav (Díaz) haya pensado en mí para hacer a este personaje, porque lo normal sería haber buscado a alguien de Europa. Me alegró que llamaran a un mestizo para hacer este proyecto”.

La cinta se espera que llegue a finales de octubre al festival de Morelia.