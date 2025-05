Gael García, conquistador mestizo

Gael García está en el festival galo celebrando por partida doble. Por un lado, presentó con éxito la cinta en la que interpreta al explorador y conquistador Fernando de Magallanes, de la que destaca la emoción naturalista que el director imprimió en torno a la figura portuguesa.

Por otra parte, el actor está en la Riviera francesa para celebrar el 25º aniversario del estreno de Amores perros, que marcó para él y todos los creadores, incluyendo a Alejandro G. Iñárritu, un antes y un después en sus carreras.

Para la estrella mexicana, que proyectos experimentales y arriesgados como el de Lev Díaz lleguen a sus manos no es casualidad. Hace años que estableció como prioridad embarcarse solo en los trabajos que le aporten algo.

Sobre si interpretar a una figura histórica con tanto peso le resultó intimidante, dijo que la experiencia lo hizo entender al personaje. “Creo que la edad ayuda mucho. Te hace pensar: ‘esto es algo que hay que tejer poco a poco, vamos a trabajar en ello y a dejar que el proceso fluya’”, compartió.

Para el tapatío adentrarse en el mito de Magallanes fue una oportunidad única. “Todo me inspiró a seguir adelante. Hay tanto de estas figuras históricas que no sabemos, por ejemplo, su matrimonio con Beatriz Barbosa, que a su vez era la hija de uno de sus mejores amigos y principal patrocinador de sus expediciones. Me parece fascinante”, ahondó en entrevista.

Un director intimidado

El realizador filipino Lav Díaz, quien conoció precisamente en una edición del Festival de Cannes al mexicano habló de las diferencias entre ambos. “Gael viene de un mundo fílmico diferente al mío. ¡Yo sí que estaba intimidado con él! Es una gran estrella hollywoodense y yo vengo de una forma muy marxista de hacer cine, de la clase obrera cinematográfica. Estaba solo, con dos o tres personas para filmar, pero mis películas ganaron notoriedad en festivales y eso me abrió las puertas”, señaló el realizador.

García, por su parte, agregó: “Me alegró que llamaran a un mestizo para hacer este proyecto. Me encanta haber hecho una película sobre la llegada de los primeros europeos que iniciaron la colonización. Venimos de esos exploradores, conquistadores o como queramos llamarlos”.

Otra de las cosas que fueron motivantes para el mexicano radicó en rodar en portugués: “Era algo que me interesaba mucho. Y además lo hice en un portugués de la época que era muy similar al español que se hablaba en ese tiempo en México también. Fue muy placentero”.

Lector empedernido, no pudieron faltar los libros que lo acompañaron durante el viaje. “Cuando Lav me llamó, lo primero que hice fue leer la biografía de Stefan Zweig, que es una semblanza muy romántica, hermosa e idealizada acerca de él. También leímos muchos relatos recientes, libros escritos por historiadores y académicos sobre lo que pasó. Encontré en esas narraciones documentos increíbles”, comentó.

25 años del clásico mexicano

El también realizador habló de su sensación al estar en Cannes justo 25 años después de que se gestara el fenómeno de Amores perros. “Antes de que existiera la idea de mostrar la película aquí en el festival de Cannes por el aniversario, mis hijos la vieron por primera vez hace poco, porque los niños de su escuela empezaron a recomendarla, y ellos se sorprendieron de que ahí estuviera su papá”, compartió entre risas. “Va a ser muy interesante redescubrirlo rodeado de muchas personas que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó o que la tuvieron que ver ya en DVD”, añadió.

“De la misma manera que ‘La naranja mecánica’ (Stanley Kubrick) es una película que tienes que ver en tu camino a la edad adulta ahora, especialmente para los niños latinoamericanos —para los mexicanos definitivamente— es imprescindible (‘Amores perros’). Por eso todo lo que te pueda decir se queda corto en mi fascinación y en la emoción de conocer y ver esto”, compartió la estrella, que no ha vuelto a ver el filme, dice, desde hace “unos 24 años, por lo menos”.

Gael rodó la ópera prima de Iñárritu con tan solo 19 años. Respecto a los próximos proyectos, uno muy interesante que se especulaba haría con Jonás Cuarón se quedó en el congelador por el momento, según contó. Era una serie de televisión que trataría sobre la historia de un inmigrante indocumentado —interpretado por él— que sufre la deportación por el ICE de su mujer y que se embarca en un intento desesperado por recuperarla.

“Hicimos el piloto, pero no nos lo aprobaron. Es una pena, pero por el momento no se hará. Ojalá algún día salga”.