Gael García, embajador de Unesco

“Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”, dijo Gael García Bernal tras ser nombrado como embajador de buena voluntad de la Unesco.

El nombramiento del actor mexicano ocurrió durante un evento efectuado en el Museo Nacional de Antropología para conmemorar los 80 del organismo en México.

García Bernal no pudo estar presente por “causas de fuerza mayor”, pero envió un mensaje en video para agradecer el reconocimiento. “Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”, agregó.

En su discurso, el protagonista de Amores perros hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la colaboración en un contexto global marcado por la incertidumbre. “Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”, externó.

Invitados

En el evento también participaron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, y figuras como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, quienes formaron parte de una mesa de reflexión sobre el nuevo orden mundial.