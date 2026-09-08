Gael García presenta Hombre al agua

Entre aplausos, abrazos y un ambiente más cercano al de una celebración entre amigos que el de un festival, Gael García presentó Hombre al agua en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El mexicano llegó acompañado por buena parte del elenco y los productores de la cinta, entre ellos Ricky Martin y Diego Luna, su amigo desde Y tu mamá también, y quien participa como productor ejecutivo. Tras la proyección, García Bernal recibió una emotiva ovación del público y los abrazos de sus compañeros.

Visiblemente emocionado, el actor y director dejó claro que esta película es uno de sus proyectos más personales: una historia que comenzó a escribir hace ocho años, cuando acababa de convertirse en padre. “Empecé a pensar en mis miedos, mis preguntas, mis deseos y en esa sensación de que el mundo puede ser muy hostil cuando tienes un bebé”, explicó.

Tópicos

Aunque aborda la paternidad, la crisis de la masculinidad, la separación, el poder, la corrupción y la política latinoamericana, Gael quiso dejar algo claro, esta película es una comedia. “Quiero insistir en esto”, señaló entre risas. Para construirla, agregó, el elenco no trabajó desde la improvisación, sino desde la búsqueda: “Siempre exploramos. Y hay una gran diferencia. Descubríamos y probábamos cosas sabiendo lo que estábamos haciendo”.

Ricky Martin, por su parte, no escatimó elogios hacia el mexicano y contó que no dudó en aceptar la invitación de Gael desde el primer momento; incluso, después de leer el guión decidió participar en la producción. “Le tengo muchísimo respeto. Admiro todo lo que hace. Su elegancia y la manera en que trabaja son cosas que siempre he valorado y que han sido una referencia para mí”, dijo.

A sus 54 años, el cantante aseguró que la experiencia logró devolverle la emoción de sus primeros trabajos como actor: “Hoy me siento como un niño, porque todo se siente fresco, nuevo”.

Martin confesó que cree “al cien por ciento” en la película y en su director: “Lo haría una y otra vez, especialmente por él. Cuando quiera”.

Compañeros

La noche tuvo además un componente circular. Hace 25 años, Gael llegó a Venecia por primera vez junto a Diego Luna. Esta vez, Luna estaba nuevamente a su lado, pero como productor ejecutivo de la película dirigida por su amigo. “Con él vine a Venecia a presentar ‘Y tu mamá también’, una película que nos dio la sensación de que podíamos dedicarnos a esto”, recordó. El cine, añadió, les dio “familia, amigos y mucha libertad”, pero también “una responsabilidad muy fuerte” para defender aquello que la sociedad ha conquistado y continuar hablando de lo que todavía falta.

Antes de despedirse, agradeció a sus productores y dedicó la cinta a Yucatán, Cuba, Brasil, México y Puerto Rico. La última dedicatoria cambió el tono de la celebración. “Y a mi papá, que falleció cuando estaba pensando esta película”, alcanzó a decir con la voz entrecortada.