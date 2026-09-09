Gael hace cine sin pensar en el algoritmo

Hay lugares que parecen resistirse al tiempo y eso le pasa a Gael García Bernal con la ciudad en donde despegó su carrera cinematográfica. Han pasado 25 años desde Y tú mamá también, cuando él y Diego Luna comenzaban a descubrir, de la mano de Alfonso Cuarón, hasta dónde podía llevarlos el cine.

Un cuarto de siglo después, “El Charolastra” sabe que en ese andar hay batallas, como la de conseguir presupuesto o encontrar un espacio de exhibición, pero a esa se agrega hoy otra, un algoritmo que en la era digital decide lo que funciona o no para hacerse viral.

Gael, sin embargo, sigue creyendo profundamente en el poder del cine, pero con una condición: tiene que hacerse desde la libertad. No desde la fórmula ni desde la necesidad de satisfacer a ese algoritmo. “Porque cuando una película nace únicamente para responder a aquello que supuestamente queremos consumir, corre el riesgo de convertirse en algo instantáneamente irrelevante: la vemos y al día siguiente la olvidamos”, expresó.

Él busca otra cosa

Trascendencia, ritual, comunidad. Aunque reconoce que detrás de la libertad exista siempre el miedo inevitable de preguntarse si aquello funcionará. La experiencia, sin embargo, le ha regalado perspectiva. “Tan solo estamos haciendo una película, no pasa nada si no funciona”, asegura.

Pero después llega la precisión: si la película es buena sí pasan cosas. Como ejemplo recordó cómo mientras hacían Amores perros a nadie le importaba que estuvieran rodando aquella película. El mundo seguía girando.

Sin embargo, agrega, hoy le resulta imposible comprender Latinoamérica sin películas como la de Iñárritu, Ciudad de Dios o Nueve reinas, por mencionar algunas.

Noche de recuerdos

Gael produce, dirige y protagoniza ¡Hombre al agua!, en la que interpreta a Camilo, un salvavidas cubano que salva a un empresario mexicano, lo que lo arrastra a una red de corrupción. Ricky Martin hace una actuación especial y también, junto con Diego Luna, fungen como productores.

Los acompañaron los actores Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas, Bárbara Islas y muchos de quienes hicieron posible la película delante y detrás de las cámaras. “Fue una noche impresionante que me seguiré saboreando, yo creo, toda la vida”, suspira Gael en la charla realizada en una terraza con el Adriático de fondo la mañana siguiente.

Enseguida aparece una de las ideas que atraviesa la conversación: la película existe porque hubo un grupo de personas que quiso hacerla incluso cuando quienes tenían que financiarla no estaban convencidos. “Pero como espectadores también creemos que hay un gusto real por ver estas historias locas, díscolas, libres y amorosas”, expresó.

Gael no habla de cerrar círculos con este regreso a Venecia. Prefiere imaginar el tiempo como una espiral: uno regresa a ciertos lugares, pero nunca exactamente al mismo punto. Aunque sí a redescubrir “la artesanía del cine”.