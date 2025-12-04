Gael incursiona en los audiolibros

Gael García Bernal estuvo en casa, no solo porque la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se desbordó para verlo y escucharlo hablar sobre el detrás de cámaras de su interpretación al narrar dos obras importantes para un nuevo experimento sonoro que ha hecho con su productora La Corriente del Golfo, a través de la plataforma Audible: el audiolibro de La metamorfosis, de Franz Kafka, y la radionovela sobre la espía Hilda Krüeger.

Apasionado de los nuevos proyectos, sean audiovisuales, documentales o ahora, a través de audiolibros, el actor, conversó con Gina Jaramillo sobre lo que ha significado narrar o dramatizar dos obras, meterse a los personajes o al narrador de estas historias y sobre cómo fue reconstruirlos; habló de la actuación, de su forma de leer, de sus libros favoritos y los autores que ha leído.

Entre esos citó algunas obras de Chesterton, el deseo de poder quizás tener una primera edición de Los de abajo de Mariano Azuela, e incluso, motivado por Gina Jaramillo, ir a otro tiempo para volver a conversar con José Saramago, el escritor portugués con quien hizo, en el teatro Diana, de esta ciudad, una lectura dramatizada de Las intermitencias de la muerte, y se quedó con una enseñanza que el premio Nobel de Literatura le dio tras llevarlo a comer con su familia.

“Gael, usted sería un imbécil si usted se perdiera de todo esto. Usted no se puede perder esto, este es el magma de la vida, esta familia, todo esto que hay aquí”, recordó Gael García Bernal, y dijo que eso fue muy lindo. “Me encantaría seguir hablando con él”.

También citó a otro autor con el que tuvo la oportunidad de convivir mucho y de compartir muchas historias. “Con Carlos Fuentes también nos hicimos amigos de forma completamente inusitada y nos veíamos muy seguido a charlar de la vida y de las cosas. Uno va adoptando padres en la vida y él como que se volvió un padre adoptivo al cual de pronto le llamaba por cosas que hacía y siempre él atendía y él estaba pendiente de lo que yo hiciera y este y me daba una devolución, muchas veces muy positiva… Me encantaría recuperar ese tiempo que no tuve con José y con Carlos. Sería fantástico”, señaló.

Espacio seguro

“En este sentido yo me considero minoría porque no tengo mucha experiencia escuchando audiolibros porque el tiempo de la lectura de libros se volvió una especie de caverna, un escondite, un espacio para mí, propio, que desgraciadamente el teléfono me ha impedido el tiempo de espera donde antes yo leía bastante, de hecho creo que muchas de mis lecturas fueron esperando a alguien, esperando el tiempo, esperando los viajes, esperando, ahí me gusta leer, y ahora con el chingado teléfono ya no tengo el tiempo, de pronto me distraigo muchísimo”, señaló.

El actor de Amores perros dijo que el libro se volvió como “ese lugarcito, ese espacio donde me guardo”; sin embargo, ha emprendido este nuevo proyecto sonoro, que espera crezca y vengan otras tantas obras, porque se guía por ese consejo que le dio una profesora: “Gael, usted va a lograr lo que se proponga”, y él lo hace, y sugirió a los jóvenes asistentes que sigan sus sueños.