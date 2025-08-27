Gael lamenta muerte de Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui murió este domingo a sus 42 años, víctima de cáncer, como confirmaron algunos de sus allegados el medio El País. La interprete española, conocida en México por participación en la cinta Me estás matando, Susana, prefirió llevar su diagnóstico de la forma más discreta posible, por lo que la noticia de su partida ha consternado a todo el gremio de actores.
De acuerdo con el círculo cercano de Verónica, quien entró en comunicación con el diario español, habría pasado sus últimos días hospitalizada. Hasta el momento, es muy poca la información entorno a su deceso; su familia se ha negado a hacer cualquier pronunciamiento público.
En lo que respecta a personalidades mexicanas, Gael García Bernal, con quien coprotagonizó Me estás matando, Susana, en 2016, ya se ha pronunciado. “Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos, querida, Verónica Echegui —compañera—, abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste, qué fortuna haber jugado a ser actores contigo, te mando un suspiro a donde quiera que estés”, escribió.