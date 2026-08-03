Gael Valenzuela obtiene nominación

El cantante y compositor Gael Valenzuela celebra uno de los momentos más importantes de su carrera al obtener su primera nominación a Premios Juventud 2026 gracias a “Demencia”, colaboración con Junior H, nominada en la categoría mejor fusión música mexicana.

La nominación llega durante un momento decisivo para el artista, quien este año inició una nueva etapa como el primer artista firmado por Sad Boyz Records, sello que apuesta por una nueva generación de exponentes de la música mexicana con una propuesta artística sólida y de largo plazo.

Álbum

“Demencia”, incluida en el álbum DEPR

La ceremonia de Premios Juventud 2026 se llevará a cabo el 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, mientras que las votaciones del público permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto.