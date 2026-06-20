Gael Valenzuela se suma al Borondo

Gael Valenzuela continúa sumando escenarios importantes a su trayectoria y será invitado especial de las fechas de Borondo Tour 2026 de Beéle, presentadas por Kron Entertainment en México.

El artista acompañará a Beéle en algunas de las presentaciones que recorrerán distintas ciudades del país durante septiembre y octubre, formando parte de una gira que llevará al público las canciones de Borondo, el más reciente álbum del intérprete colombiano, además de algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.

Este anuncio representa uno de los momentos más destacados en la carrera de Gael Valenzuela. Además de consolidarse como intérprete, se ha posicionado como una de las plumas más destacadas del regional mexicano actual, participando en la creación de canciones que han conectado con millones de oyentes.

Proyectos

Recientemente, Gael formó parte de Depressed MFKZ junto a Junior H, un proyecto que continúa conectando con miles de personas y que representa una nueva etapa dentro de su carrera. Como parte de esta expansión, el universo del álbum llegará próximamente a Roblox, llevando la experiencia musical a nuevas plataformas y audiencias.

A la par, Gael acompañó a Junior H como invitado especial en su gira por Latinoamérica y próximamente por Europa, sumando nuevos escenarios a una trayectoria que continúa creciendo tanto en su faceta como artista como en la de compositor.

Los boletos para las fechas de Borondo Tour 2026 en México ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Funticket y en las taquillas oficiales de cada recinto.