Gael y Diego harán docuserie

La historia de Ryan Wedding, “El Thor”, exatleta canadiense que pasó del deporte de alto rendimiento al presunto tráfico de drogas, será el eje de una nueva docuserie producida por Gael García Bernal y Diego Luna.

El proyecto lleva por título Snow King: from Olympian to narco, y reconstruye el caso de una de las personas más buscadas por el FBI, y que se entregó recientemente.

La producción aborda la transformación de Wedding, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, hasta convertirse en presunto líder de una red de tráfico de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el canadiense encabezó supuestamente rutas de droga desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, utilizando a México como punto clave.

El rodaje comenzó en enero de 2025 y se extendió por más de un año, con grabaciones en Canadá, Estados Unidos y México. El equipo tuvo acceso a periodistas de investigación, así como a agentes y exagentes del FBI y autoridades mexicanas.

Parte del material documenta la persecución que se intensificó en el último año y los eventos que derivaron en su supuesta entrega, ocurrida el 22 de enero en México, antes de ser trasladado a EE. UU.