Gaga recurrió a la gestación subrogada

Lady Gaga sorprendió al mundo entero cuando, de la noche a la mañana, apareció con una bebé en los brazos, confirmando así que se había convertido en madre.

Ahora, TMZ ha revelado algunos detalles, como que la pequeña, de nombre Rose Bean, nació el pasado 9 de junio y que la pareja habría recurrido a la gestación subrogada. La recién nacida habría sido recibida por el Dr.Robert Katz, el mismo obstetra que atendió el parto de la cantante Ciara; sin embargo, los motivos por los que recurrieron a una madre sustituta se mantienen en completo hermetismo.

Llegada de la bebé

El nacimiento de Rose ocurre dos años después de que Gaga y Polansky se comprometieran. La pareja inició su relación en 2019 y para 2024 anunciaron sus planes de boda, aunque, desde entonces, han mantenido su romance lejos de los refelctores.