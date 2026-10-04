Gala acusa que plagiaron su canción

Gala Montes volvió a generar controversia en redes sociales luego de señalar públicamente a María José y Paty Cantú por un supuesto plagio relacionado con la canción “La mala del cuento”, reciente lanzamiento de “La Josa”.

A través de sus historias de Instagram, la actriz comparó el tema de María José con «La mala», canción que forma parte de su actual etapa musical y que fue estrenada durante agosto de 2026. De acuerdo con Montes, existen similitudes entre ambas propuestas, que le hicieron cuestionar el origen del nuevo sencillo.

“Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’. Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo, con pruebas”, declaró Montes.

En los créditos oficiales del nuevo sencillo de María José aparecen como compositores Paty Cantú, Stefano Vieni y Safree.