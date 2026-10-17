Gala Montes exhibe doloroso mensaje

Gala Montes hace catarsis con nueva música y revela más detalles sobre la difícil situación con su madre Crista Montes, quien manejó su carrera cuando era una niña y de quien actualmente está distanciada.

Tras el conflicto con su madre, expuesto hace un par de años, antes de su entrada a La casa de los famosos México, Montes también se ha distanciado de su hermana y su sobrina; públicamente ha hablado sobre su consumo de mariguana, lo que la ha puesto en el centro de la polémica por ciertos comportamientos y declaraciones.

La actriz hizo pública la problemática con su madre el 9 de julio de 2024, durante una transmisión en vivo en redes sociales. La controversia surgió luego de que Crista ofreciera una entrevista a la revista TVNotas, en la que aseguró que su hija la había despedido injustamente como su representante.

Expone su dolor

Gala Montes compartió en Instagram una fotografía que contiene un mensaje que, según expuso, le escribió su madre, Crista Montes, cuando era niña.

La actriz habló del dolor que le provoca recordar esas palabras y explicó que su nuevo proyecto musical, La hija de nadie, busca acompañar a quienes han sentido que no pertenecen a ningún lugar.

Recuerdos

La imagen muestra una fotografía de la infancia de Gala utilizando una peluca, junto a un texto atribuido a su madre. “Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prostituta en vez de niña”, se lee.

Junto a la publicación, la actriz reconoció que intentó grabar un video para explicar lo que sentía, pero no pudo hacerlo debido a la emoción que le provocó recordar el episodio. “Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar sin embargo mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó.

La publicación también sirvió para presentar el sentido personal de su nuevo disco, La hija de nadie, un proyecto con el que busca conectar con personas que han atravesado experiencias dolorosas y que, en algún momento, han sentido que no tienen un lugar al cual pertenecer. “Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, escribió la famosa, antes de compartir un mensaje de apoyo para quienes han vivido situaciones difíciles durante su infancia”.