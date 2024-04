Gala Montes, maltratada por Kalimba

El nombre de Kalimba no ha dejado de ser noticia en los últimos días, ante la denuncia por abuso sexual de parte de Melissa Galindo. Ahora es la actriz y cantante Gala Montes, de 23 años, quien se suma a las acusaciones contra el intérprete de “Tocando fondo”.

Montes compartió con la periodista Matilde Obregón su experiencia al trabajar con Kalimba, revelando que fue parte de su disquera. En una ocasión asistió a un concierto pensando que podría ser invitada a subir al escenario y cantar un tema en el que colaboraron. Sin embargo, él la “humilló” al sustituirla por María León.

“De pronto suena nuestra canción y subió a María León a cantar mi parte, enfrente mío, enfrente de mi familia, y yo me quedé fría. Eso me rompió muy gacho porque iba con toda mi familia, y mi sobrina, que tenía siete años, me dijo ‘me diste pena’. Para mí fue una humillación muy fuerte”, relató.

Contrato

Tras ese incidente, Gala canceló su contrato con la disquera de Kalimba, ya que no impulsaba su carrera, y aseguró que él usaba a otras artistas para mejorar su imagen. “Me di cuenta que todas las mujeres que estábamos ahí éramos parte de una estrategia porque, después de todo lo que él ha vivido, lo que quería conmigo era limpiar su imagen”, aseguró.