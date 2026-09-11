Gala Montes necesita dinero

Tras su fugaz paso por La casa de los famosos México y los rumores ante su salida, la actriz Gala Montes explicó que estuvo dispuesta a dejar el musical Malinche porque necesitaba generar ingresos, y acusó que no recibió una remuneración justa por su trabajo. “Trabajar y ser explotado sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen y, sobre todo, por todo lo que aporté”, reclamó en un comunicado difundido en sus redes.

Gala, de 26 años, aseguró que esa situación pesó para aceptar el reality show: “Necesito generar ingresos y también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal”.

Sin prosperar

Si bien agradeció a Nacho Cano, creador del musical, Gala dijo que intentó negociar con la producción e incluso ofreció estrenar Malinche en octubre “completamente gratis”, pero el acuerdo no prosperó.

Todo esto ocurre mientras sus padres han manifestado preocupación por el estado en el que abandonó el programa de Televisa. Su papá, Juan Fernández, evitó profundizar, pero confirmó que está inquieto: “Es mi hija y la amo con toda mi alma, y daría la vida por ella sin pensarlo”.

La actriz, mientras tanto, respondió con humor ácido a la preocupación expresada en días anteriores por su mamá, Crista Montes, quien dijo temer por su salud y presuntos excesos. “Mi mamá pensando que ando bien mal. Yo (diciendo) ‘ya págame el anexo y todo lo que me debes, explotadora infantil’”, declaró.

Asimismo, dejó su postura clara: “Mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”.