Gala Montes ofrece disculpas a Emiliano

La guerra entre Gala Montes y Emiliano Aguilar podría comenzar a bajar de intensidad. Después de protagonizar un enfrentamiento público en el que la actriz lanzó fuertes declaraciones contra el hijo de Pepe Aguilar, ahora reconoció que se excedió y le ofreció una disculpa pública.

A su llegada a la Ciudad de México, Gala fue cuestionada por reporteros sobre sus dichos contra Emiliano, particularmente por haber asegurado que supuestamente no se bañaba y que olía “a mierda”.

La actriz no intentó justificar sus palabras y reconoció que habló desde el enojo: “No puedo hablar nada de eso. Siento mucho lo que dije. Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije”, respondió. Cuando le preguntaron directamente si se arrepentía de haber expuesto públicamente al rapero, Gala fue todavía más clara: “Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso. Estaba muy enojada”.

Problemas entre los dos

Pero la disculpa no quedó ahí. La actriz también reconoció que las declaraciones surgieron en medio del enojo que le provocó el conflicto entre ambos: “Me hiciste daño, y ya, es lo único que puedo decir”, señaló ante los medios de comunicación.

El pleito se hizo público a mediados de septiembre, cuando Gala reconoció que tuvo un vínculo sentimental con Emiliano y habló abiertamente de los problemas que tuvieron.

En una transmisión en vivo arremetió contra él y, entre otros reclamos, lanzó el señalamiento sobre su higiene personal.