Gala Montes pensó en el suicidio

Gala Montes reveló que pensó en quitarse la vida y acusó a su hermana Beba de nunca haberla apoyado. “Mi familia fue más culera”, señaló.

En medio del conflicto que ambas sostienen desde hace varias semanas, la famosa confesó que en distintas ocasiones pensó en quitarse la vida y acusó a su hermana mayor de haberla dejado sola en esos momentos.

“La Beba nunca estaba. Yo a la Beba le hablaba de ‘me quiero suicidar’, y Beba de ‘ese es tu problema’. Por eso, cuando ustedes son culeros conmigo, yo digo ‘mi familia fue más culera, se los juro’. Era de ‘Beba, ayúdame’, y ella me decía ‘no todo el mundo gira alrededor de ti’”, relató la actriz.

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De acuerdo con lo que expuso Gala, su hermana solo se mantenía cerca de ella cuando había dinero de por medio y aseguró que Beba la envidia por el éxito que ha logrado en su carrera.

Aunque Beba ha evitado profundizar demasiado en la polémica, en una declaración reciente sugirió que Gala sí tendría problemas de adicción muy severas y señaló que su comportamiento habría cambiado desde que comenzó a relacionarse con Emiliano Aguilar.

Las declaraciones de Gala coincidieron con un nuevo episodio en su relación con su mamá, Crista Montes, de quien se encuentra distanciada desde hace tiempo.