Gala prefiere lejos a su mamá

A pesar de que Gala Montes está distanciada de su madre Crista, y tienen una relación tirante que no les permite estar juntas, la exconcursante de La casa de los famosos México, aseguró que la sigue amando y respetando.

“Es mi madre, la mujer que me dio la vida, yo la sigo amando muchísimo a pesar de todo; he estado trabajando psicológicamente porque me ha afectado demasiado todo lo que ha hecho, pero definitivamente el arte es una forma de sublimar el dolor y por supuesto que voy a hablar de todo lo sucedido”, comentó la famosa, conmovida hasta las lágrimas.

La protagonista de series como El Señor de los Cielos (2015), recordó que ella comenzó a trabajar desde que tenía seis años, según ella de manera injusta, por lo que es doloroso ver como Crista sigue hablando mal de su persona, incluso sigue manteniendo relación con sus detractores, como Adrián Marcelo.

“Yo la perdono por mi bien, espero pronto poder en mi corazón… toda esta mala fama que se me ha creado me ha traído consecuencias, no puedo responsabilizar de todo a ciertas personas, pero obviamente ha sido difícil, pero a pesar de todo tengo a mis fans que me apoyan, que replican todo lo que hago… estos golpes son como el box, duelen, te dan un gancho al hígado, pero tienes que respirar, agarrar aire y terminar el ‘round’, yo amo la música, amo lo que hago y no lo voy a dejar de hacer porque la gente me quiera ver caer”, dijo Gala.

Desde el año pasado ha habido un distanciamiento entre Gala y su mamá, sobre todo después de que ambas ventilaran sus problemas personales a través de las redes sociales, así se supo que la actriz despidió a Crista como su manager, pero esta le pedía una indemnización por los 18 años que trabajaron juntas, lo que se ha vuelto una guerra de declaraciones en las que dejan ver que no habrá pronta reconciliación.

Gala Montes fue coronada este miércoles como reina del Gay Pride, junto a Pablo Ruiz, por lo que el 28 de junio formará parte del contingente que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.