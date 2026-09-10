Gala puso de cabeza la casa

Gala Montes llegó a La casa de los famosos México como una de las grandes sorpresas de la temporada, pero su estancia duró poco. Este martes y después de permanecer dos días en el reality, la actriz decidió salir voluntariamente y lo hizo por la puerta de enfrente.

Aunque su paso fue breve, Montes no se fue sin dejar comentarios polémicos, haber puesto la casa de cabeza y algunas escenas que serán difíciles de olvidar para sus compañeros y los seguidores del programa.

Quemó la tetera

Durante su primer día, Gala decidió levantarse para prepararse un café. Sin embargo, puso la tetera directamente sobre la estufa y terminó quemándola. La actriz intentó limpiar lo ocurrido, aunque no logró ocultar el desastre.

Lanzó una indirecta a Ese Pérez

Mientras conversaba con el influencer, Gala dejó claro que no tenía intención de juzgarlo por su historia con Flor Vigna; sin embargo, minutos más tarde lanzó algunos comentarios que, sin decir nombres, muchos aseguraron iban dirigidos a Pérez. “(Dicen) ‘pinche vieja loca, intensa’. ¿Intensa? cuando, lo único que una pide es asertividad. ¿Quieres coger?, pues dímelo, la que te está haciendo el favor soy yo. Por eso prefiero salir con mujeres”, dijo.

En su primer día en el reality, la actriz sorprendió al arreglarse el cabello utilizando un cepillo de dientes. La peculiar técnica rápidamente llamó la atención y fue comentada en redes sociales.

En la madrugada, Gala decidió prepararse un sándwich con varios de los ingredientes que encontró en la cocina. En el camino también terminó comiéndose un yogur que Mariana Ochoa había dejado en el refrigerador. Durante su primera noche, Gala se molestó por los ronquidos de Cynthia. En un momento decidió tirar un vaso para despertarla intencionalmente.