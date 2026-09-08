Gala regresa a La casa de los famosos

Si hay algo que domingo a domingo La casa de los famosos México deja algo claro es que las reglas cambian y las sorpresas abundan.

En la quinta gala de eliminación, inició de una manera diferente, con el ingreso de Alexis Ayala, “Apio” Quijano, Ricardo Peralta y Dalilah Polanco para el primer “congelados” de esta temporada.

Pero ninguno de los exhabitantes llegó para llevar mensajes de amor y buena vibra; sino para hacer un fuerte llamado de atención, abrirle los ojos respecto al juego, compartirles un poco de lo que el público piensa y aclararles lo que es dar contenido sin necesidad de violencia.

Más sorpresas

Los momentos de tensión no terminaron ahí, Mariana y Gema protagonizaron uno más durante el enfrentamiento. Y es que la ex-OV7 le reclamó a la villana por haberla insultado, mientras que ésta última la confrontó por haberla “minimizado” solo a una cara bonita.

Por su parte, y después de todo el conflicto que atravesaron en estas últimas semanas, Flor por fin puso un alto al plantarse frente a Ese Pérez para decirle “quiero que te vayas de la casa”. La segunda sorpresa de la noche, y como lo habían estado anunciando durante toda la gala, un nuevo integrante se sumó a la temporada: Gala Montes, lo que dejó en shock a toda la casa.

Al final, y de lo que se trataba esta emisión, Flor Vigna se despidió para siempre y quedó fuera de la carrera por los cuatro millones de pesos.