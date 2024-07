La polémica se ha instalado en la vida de Gala Montes, y es que después del pleito que protagonizó con su madre y que se declarara abiertamente bisexual, confesó que desde hace tiempo mantiene un romance con Bárbara Islas, su compañera en dentro de la telenovela Vivir de amor; sin embargo, esta, la negó frente a las cámaras.

Todo ocurrió luego de que Montes fuera destapada como una de las nuevas inquilinas de La casa de los famosos. Tras el evento, la actriz, junto a varios compañeros, estuvieron presentes en una transmisión en vivo, en la que, sin ningún tapujo, Gala habló públicamente de su situación sentimental.

“Conocí una persona muy especial, que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas en mi vida, que no sé ni qué rollo; pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar”, dijo al influencer Pablo Chagra.

Tras estas declaraciones, Islas que también se encontraba en el en vivo, se apresuró a aclarar lo dicho por su compañera; y si bien no negó que ambas sí son muy cercanas; sí se mostró visiblemente incómoda por tocar este tema en un foro. “La quiero muchísimo. En estas producciones convives mucho con la gente, te encariñas y nada, encontrarme con ella fue muy bonito. De repente me dijo algo así como de ‘oye, siento que me coqueteas mucho’. Y yo dije ‘¿qué?’. La verdad, soy una persona muy coqueta, pero por amabilidad... ¿Estoy dándole vueltas a todo, verdad?”, explicó Bárbara muy nerviosa.

La actitud de Gala generó fuertes críticas por parte de los usuarios y miembros de la comunidad LGBT+, pues consideraron que la intérprete de Rebeca orilló a Islas a salir del clóset. “Nadie tiene derecho de hablar de las preferencias de otra persona o de empujarla a decirlo”. “A Bárbara no le agradó”. “Qué pesada, yo lo sentí hasta como acoso”. “Le valió sacar del clóset a Bárbara, está hambrienta de fama”. “Cada quien sale del clóset cuando está lista, lo que hizo es falta de respeto”, son algunos comentarios que se pueden leer.

Gala Montes se defiende

Tras la ola de ataques que recibió en las redes sociales, la actriz de El Señor de los Cielos decidió dar la cara y mediante un breve texto que dejó en la página del reality, detalló que si habló sobre la vida privada de Bárbara fue porque ambas habían llegado a un acuerdo. “Yo vivo libremente y por el permiso de Bárbara, pensé que ella también, pero solo me hizo decirlo y se arrepintió”, escribió.

Gala también aseguró que entiende a la perfección la actitud de su compañera, sin embargo, también alzó la voz porque pronto podamos vivir en un mundo donde nadie tenga que esconderse. “Entiendo, no cualquiera sale del clóset. Por un mundo donde no sea tan difícil salir del clóset”, finalizó.