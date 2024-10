Quizá Gala Montes y Karime Pindter no se llevaron los 4 millones del premio de La casa de los famosos, pero ganaron amor. Ambas sorprendieron al declarar su amor durante la final del reality show con un beso apasionado.

Durante la postgala, un seguidor del programa preguntó a Gala sobre su relación con Agustín Fernández, y ella respondió que ese tema ya es cosa del pasado. Gala, quien quedó en tercer lugar de la competencia, afirmó que desde hace tres días es novia de Karime.

Gala incluso mostró un anillo de promesa que Pindter le había dado, indicando que ambas planean un futuro juntas. “Me propuso matrimonio el otro día, hasta anillo de promesa tengo, aquí está. Me dijo que me va a dar el bueno, y yo le voy a dar el bueno a ella”, dijo Montes.

Pindter expresó su sorpresa y admiración por la actriz, describiéndola como una “mujer difícil de domar” y confirmando que pasarán el Año Nuevo juntas. Karime confesó que no se ve lejos de su novia. “Le dije a Gala: ‘por favor, hay que dormirnos juntas, no puedo vivir sin ti, todavía no me cae el veinte’”.

Los participantes quedaron boquiabiertos ante la confesión. Montes no perdió la oportunidad de lanzar un último comentario a Fernández, sugiriéndole que se fuera con Araceli Ordaz “Gomita”.