Galardonan a mujeres con el Sor Juana

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 85 profesoras e investigadoras de esa institución por su labor académica.

En la ceremonia, transmitida en el canal de Youtube UNAM Global TV, María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la investigación científica de la UNAM, indicó que “el 8 de marzo permite reflexionar sobre el papel de las mujeres e insistir en el camino que todavía tenemos que recorrer para alcanzar las metas que nos hemos propuesto como sociedad”. Agregó que en la UNAM, “las mujeres representamos alrededor de 46 por ciento del personal académico”.

Resaltan aporte de las mujeres

La profesora e investigadora Gina Zabludovsky Kuper, quien habló en nombre de las galardonadas, mencionó la creciente incorporación de las mujeres en el ámbito académico. “Mientras en 1970 solo 17 por ciento de la población estudiantil universitaria estaba constituida por mujeres, en la actualidad, con 54 por ciento ya son mayoría. Las mujeres han buscado alimentarse de las frutas del árbol del conocimiento, a pesar de los riesgos y las prohibiciones”, expresó.

“Con la creciente incorporación de las mujeres en el ámbito académico, han cambiado las interpretaciones sobre nuestras historias disciplinarias. Las científicas y creadoras invisibilizadas por mucho tiempo adquieren hoy nueva vida”, aseguró la académica.