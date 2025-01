Galería de Arte Mexicano nutre el asombro

Mariana Pérez Amor lleva trabajando 18 años en la galería. Cortesía

Contemporánea del Palacio de Bellas Artes, ostenta el título de la primera galería de arte en México, sus primeros artistas representados fueron nada más y nada menos que Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo —por mencionar unos pocos—, y aun así, tras 90 años de historia, la Galería de Arte Mexicano no ha perdido su capacidad de asombro.

La galería fue creada por Carolina Amor a petición de estos grandes artistas, quienes no tenían dónde comerciar su arte en México. Poco tiempo después fue su hermana, Inés Amor quien tomó las riendas, porque se le daba mejor la vendimia. Ahora, esta institución clave en la historia del arte mexicano, es dirigida por Mariana Pérez Amor, hija de Inés, y por Alejandra Yturbe. “Somos evolución”, afirma en entrevista Mariana Pérez Amor, quien lleva trabajando aquí desde los 18 años, incluso dice que ahí nació.

Aunque la GAM, como se le llama en el medio, ha sido su vida y su cotidianidad, Mariana Pérez Amor no se ha agotado ni aburrido. Reconoce que en gran medida esto se debe a que han estado trabajando junto a una generación más joven en Sala GAM (la sección de arte joven), a cargo de su sobrino Juan Pérez Figueroa y de Rafael Yturbe, hijo de su socia.

Viendo hacia el futuro

El que siga siendo un negocio familiar es la clave de su longevidad en el negocio, afirman. “Eso le inyectó a la galería un chubasco de juventud y de entender al mundo contemporáneo. El mundo ha cambiado y el joven artista está tratando de decir con su obra lo que está pasando en el mundo y tú tienes que ponerle atención”, dice Pérez Amor.

Stefan Brüggemann, Édgar Orlaineta, Mario García Torres y ahora Andrea Villalón son algunos de los artistas contemporáneos con los que han trabajado. “Mariana puede que no lo entienda, pero el interés está”, dice Pérez Figueroa. “Siempre estoy abierta, ese es el futuro. El que no entienda algunas cosas por la edad no quiere decir que no sean importantes”, añade Pérez Amor, quien recuerda entre risas que una vez fue confrontada por alumnos de La Esmeralda, quienes le gritaron que ella se había quedado en el pasado.

“Todo lo que ha pasado me asombra, qué padre que yo hubiera tenido estas tecnologías, me parece fantástico. Me apasiona la gente joven y sus propuestas”, concluye Pérez Amor, quien aún recuerda su primera venta a través de correo electrónico y la implementación de Artbase (programa de computadora), que a su parecer no compite con el sistema de archivo que ideó Inés Amor, uno que hasta la fecha siguen usando.