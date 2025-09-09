Galia Siurob, finalista de zona norte

México Canta por la Paz y contra las Adicciones vivió su cuarta semifinal, la primera en la que los jueces escucharon al talento del territorio nacional, específicamente de la región norte, por lo que la ceremonia estuvo llena de duranguense, norteño y banda.

En esta ocasión los jueces fueron el músico Roberto Guadarrama, la cantautora América Sierra, la soprano Regina Orozco y la heredera de una de las dinastías más conocidas de este tipo de música, Camila Fernandez.

El concurso —impulsado por el gobierno de México— a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, se trata de una iniciativa para terminar con la violencia en la música regional, como sucede en los famosos corridos tumbados y busca a dignos representantes del país.

Durante la semifinal de la región norte de México, jueces, público y televidentes pudieron disfrutar de letras llenas de emoción y temas que van desde el corrido hasta el duranguense que puso a bailar a los presentes en el foro. Luego de que todos los competidores de la zona norte de México subieran al escenario de la gran semifinal de México Canta, el jurado integrado por Guadarrama, América Sierra, Regina Orozco y Camila Fernandez eligió ganadora a Galia Siorub.

Durante la noche la tarima del programa también contó con la presencia de grandes estrellas nacionales como Camila Fernández, que además de fungir como jueza, deleitó al público con “Pudimos ser” y “Retumbando en el cora”.