Hace 12 años, Galilea Montijo debutó como mamá. Su hijo Mateo nació el 23 de marzo de 2012, y aunque su vida ha sido plena desde entonces, la famosa no descarta la posibilidad de convertirse en mamá por segunda ocasión.

La conductora del programa Hoy reveló a la prensa que continúa buscando opciones que le permitan hacer su sueño realidad, ya que a sus 50 años, embarazarse de manera natural es muy arriesgado, tanto para ella como para el bebé.

“Me gustaría, no he podido hacer una cita. Ya tengo varios lugares donde me encantaría ver esa posibilidad. Me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, veré de qué otra manera”, explicó Galilea Montijo a la prensa.