Galilea no se va de Televisa

Galilea Montijo descarta que vaya a dejar el programa Hoy en enero de 2027 y, asegura, no se visualiza fuera de Televisa; esto luego de hacer una broma al aire que reavivó las versiones sobre el término de su contrato de exclusividad con la televisora.

La presentadora sostuvo que sus palabras durante la transmisión matutina estaban relacionadas con una conversación sobre Jesse & Joy, no con un anuncio laboral. La tapatía señaló que sí habló sobre la posibilidad de que los ciclos terminen, pero niega que haya confirmado una despedida. “Yo lo dije por lo de Jesse y Joy. Les dije ‘oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierren, como yo si me voy en enero’”, explica.

Su casa

Montijo subraya que su vínculo con la televisora se mantiene y expresa agradecimiento por su trayectoria dentro de la empresa. “Yo no, les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa. Yo no, no me veo, es mi casa, les agradezco y voy a estar infinitamente agradecida”, comentó la famosa, quien acudió a los premios Elliot donde también condujo un segmento.