Galilea prepara nuevo programa

La presentadora y actriz Galilea Montijo anunció un nuevo proyecto televisivo que, según ella misma describe, será el reality más ambicioso de su carrera, con la intención de posicionarse a nivel internacional y competir con formatos de estrellas como las Kardashians.

En entrevista con medios, Montijo expresó su emoción y dijo sin rodeos sobre el proyecto: “Va a ser el ‘reality’ más ambicioso que yo he hecho en mi vida”.

Sobre la intención detrás del programa, la conductora explicó que no busca imitar a otras producciones, sino mostrar algo genuino de su vida: “No vamos a hacer algo que ya existe, vamos a hacer algo que nadie ha visto de mí”.

Montijo agregó que el programa será multimedia, con escenas y contenido que espera que sorprendan a su audiencia: “Tiene momentos que van a volar la cabeza”.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, la presentadora adelantó que será muy pronto y que el formato tendrá más producción y alcance internacional que sus proyectos previos.

“Es una parte de mi vida que no he mostrado tanto y que la gente va a conocer”, señaló.