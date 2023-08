Galilea Montijo sí que la sabe gozar... hace unos días se tomó una merecidas vacaciones luego de varios meses sin parar, y fue captada con su galán, el modelo Isaac Moreno, en una paradisiaca playa del sureste mexicano.

La conductora visitó la isla de Holbox, en Quintana Roo, junto a su nuevo novio y llamó la atención en redes que la pareja publicó candentes fotografías de su aventura amorosa.

Montijo presumió cuerpazo en traje de baño a sus 50 años y su novio no dudó en hacerle saber que está muy enamorado y le comentó: “Mía” junto a un corazón. A pesar de que la tapatía no quería que se acabara ese sueño terrenal, Galilea se reincorporó al matutino de Televisa, donde bromeó acerca de su viaje y dio algunos detalles. “Los extrañé. Tengo mucho qué contar”, dijo. Y Tania Rincón respondió con un tono pícaro: “Siento que en donde estabas no había tele’”.

Jugando con su compañera, Galilea continuó y expresó sonriendo: “No, no había tele, no había nada”.