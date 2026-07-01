Galilea regresa a La casa de los famosos

La cuenta regresiva para que La casa de los famosos México vuelva a abrir sus puertas ya comenzó. La producción confirmó a la primera integrante del programa.

Tras varias semanas de especulaciones, se anunció que Galilea Montijo regresará a la cuarta temporada del reality para encabezar al elenco de conductores.

La noticia fue dada a conocer a través de un video publicado en redes oficiales; incluso, la propia Montijo invitó al público a prepararse para una edición llena de sorpresas, estrategias y momentos que darán de qué hablar.

Organización

Pero esa no fue la única noticia que dio la producción, también se reveló el calendario con el que serán presentados los habitantes que competirán por llevarse el triunfo en esta nueva edición.

La producción informó que el primer habitante será presentado el próximo 5 de julio, y, a partir de esa fecha, el público conocerá poco a poco a cada uno de los participantes que formarán parte de la nueva temporada.

Las revelaciones se harán diariamente hasta el 19 de julio, por lo que durante dos semanas los seguidores del programa podrán descubrir qué celebridades aceptaron el reto de vivir completamente aisladas y bajo la vigilancia de las cámaras las 24 horas del día.

Con esto, La casa de los famosos México inicia oficialmente su etapa de promoción rumbo al estreno, que será el 26 de julio a través de la señal de Las Estrellas.