Galliano no sintió lealtad de Soto

Cecilia Galliano reconoce que la amistad que tuvo con Gabriel Soto, mientras él se separaba de Irina Baeva, la puso bajo el escrutinio público como nunca antes. Expone que fue una sensación que no le gustó, pues afirmó que se ha dado a conocer por ser una persona que no se inmiscuye en polémicas.

Confió a Venga la alegría el daño que le causó haber sido involucrada en el escándalo que se vio envuelta la expareja, por defender la amistad que la unía a Soto, pues confesó que se alejó de él para encontrar la paz.“No me interesa ninguna respuesta del otro lado. Si le serví, está padre y, si no, también está bien. Yo no cargo con mochilas de nadie”, comentó la actriz, quien afirma que no le une nada a Gabriel Soto, a quien consideraba un gran amigo, pero que la defraudó.

Finalmente, dijo sentirse tranquila con el hecho de que ella fue leal con Soto. “Yo sé lo que hice, yo sé cómo soy, yo me hago cargo de mis actos, no porque tú seas leal… Creo que fue una montaña rusa, que no es lo mío, pero, bueno, está todo bien”, dijo convencida.