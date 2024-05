Cecilia Galliano y Gabriel Soto mostrarán los sacrificios, aprendizajes y errores a los que se enfrentan las figuras públicas en El precio de la fama, obra de teatro original del ya fallecido productor Nicandro Díaz, en conjunto con Gerardo Quiroz.

En conferencia de prensa, el actor de telenovelas habló de cómo en diversas ocasiones se ha visto bajo la lupa de la prensa del corazón por diversos escándalos mediáticos.

“Afortunadamente, mi empresa Televisa —a la cual he pertenecido más de 25 años, y sigo siendo exclusivo— siempre me ha apoyado, pero con escándalos se llegan a caer campañas, y nosotros hemos ganado mucho de las campañas y las campañas no quieren tener nunca a gente con escándalos”, dijo Gabriel Soto.

Para Cecilia, el escrutinio público ha sido avasallador ya que su historia no fue contada como en realidad sucedió, lo que la sumergió en una complicada situación, y eso lo llevarán a escena con esta puesta en escena.