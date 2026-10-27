Ganador une a jurado y público

Pocas veces el jurado de un galardón y el público que asiste a salas coincide en un ganador, pero en lo que fue el 24º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) pasó y los premios recayeron en la película 6 meses en el edificio rosa con azul.

La cinta, dirigida por Bruno Santamaría Razo, está inspirada en la propia vida del cineasta y los recuerdos de su familia, en el periodo en el que su papá fue diagnosticado con VIH, lo que cambió la dinámica de todo.

Los reconocimientos a mejor largometraje mexicano y del público se suman a los de largo latinoamericano en San Sebastián y Competencia Internacional en Atenas; además de haber cosechado comentarios positivos en el certamen de Cannes.

Satisfacción

“Se siente doblemente bien”, expresó Santamaría Razo. 6 meses en el edificio rosa con azul, protagonizada por el niño Jade Reyes, así como los experimentados Sofía Espinosa y Gabino Rodríguez se estrenará el año próximo de la mano de la distribuidora Cine Caníbal. Hasta la tarde del viernes, el festival contabilizaba más de 45 mil 400 boletos vendidos, de acuerdo con información de su presidente, Alejandro Ramírez. En la categoría de dirección, el premio fue para Nicolás Pereda por Lo demás es ruido, historia que en la figura de Teresa Sánchez se llevó el premio a mejor actriz.

Por su lado, Sam Louwyck, de Salón de belleza, se llevó a casa el galardón como actor, aunque no asistió a la ceremonia por cuestiones laborales fuera de México. En tanto, el premio al director o directora de primera película recayó en Fernanda Tovar por Chicas tristes, largometraje en la que dos adolescentes se apoyan luego del abuso sexual que sufrió una de ellas.

Lo demás es ruido cosechó los reconocimientos a director (Nicolás Pereda) y actriz.