Ganadores de los Critics Choice Super Awards

La Asociación de Críticos de Cine (CCA) anunció a los ganadores de la quinta edición de los Critics Choice Super Awards 2025, que reconocieron a lo mejor del cine y la televisión en los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción o fantasía.

La serie El Pingüino se alzó con el premio en al menos cuatro categorías, incluyendo mejor serie de superhéroes, miniserie o película para televisión. Su protagonista, Colin Farrell, también ganó en le rubro de mejor actor en una serie de superhéroes.PELÍCULASMejor película de acción

Misión: Imposible. La sentencia final

Mejor actor en película de acción

Tom Cruise por Misión: Imposible. La sentencia final

Mejor actriz en película de acción

June Squibb por Thelma

Mejor película de superhéroes

Deadpool & Wolverine

Mejor actor en película de superhéroes

Hugh Jackman por Deadpool & Wolverine

Mejor actriz en película de superhéroes

Florence Pugh por Thunderbolts

Mejor película de terror

Pecadores

Mejor actriz en película de terror

Demi Moore por La Sustancia

Mejor película de ciencia ficción/fantasía

Duna: parte dos

Mejor actor en película de ciencia ficción/fantasía

Timothée Chalamet por Duna: parte dos

Mejor actriz en película de ciencia ficción/fantasía

Sophie Thatcher por Compañera perfecta

Mejor villano (película)

Hugh Grant por Hereje

SERIES

Mejor serie de acción, serie limitada o película para TV

Shogun

Mejor actor en una serie de acción, serie limitada o película para TV

Hiroyuki Sanada por Shogun

Mejor actriz en una serie de acción, serie limitada o película para TV

Anna Sawai por Shogun

Mejor serie de superhéroes, serie limitada o película para TV

El Pingüino

Mejor actor en una serie de superhéroes, serie limitada o película para TV

Colin Farrell por El Pingüino

Mejor actriz en una serie de superhéroes, serie limitada o película para TV

Cristin Milioti por El Pingüino

Mejor serie de terror, serie limitada o película para TV

The last of us

Mejor actor en serie de terror, serie limitada o película para TV

Pedro Pascal por The last of us

Mejor actriz en serie de terror, serie limitada o película para TV

Jodie Foster por True detective: night country

Mejor serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV

Andor

Mejor actor en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o Película para TV

Diego Luna por Andor

Mejor actriz en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV

Britt Lower por Severance

Mejor villano en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV

Colin Farrell por El Pingüino