Ganadores de los Critics Choice Super Awards

La Asociación de Críticos de Cine (CCA) anunció a los ganadores de la quinta edición de los Critics Choice Super Awards 2025, que reconocieron a lo mejor del cine y la televisión en los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción o fantasía.
La serie El Pingüino se alzó con el premio en al menos cuatro categorías, incluyendo mejor serie de superhéroes, miniserie o película para televisión. Su protagonista, Colin Farrell, también ganó en le rubro de mejor actor en una serie de superhéroes.PELÍCULASMejor película de acción
Misión: Imposible. La sentencia final
Mejor actor en película de acción
Tom Cruise por Misión: Imposible. La sentencia final
Mejor actriz en película de acción
June Squibb por Thelma
Mejor película de superhéroes
Deadpool & Wolverine
Mejor actor en película de superhéroes
Hugh Jackman por Deadpool & Wolverine
Mejor actriz en película de superhéroes
Florence Pugh por Thunderbolts
Mejor película de terror
Pecadores
Mejor actriz en película de terror
Demi Moore por La Sustancia
Mejor película de ciencia ficción/fantasía
Duna: parte dos
Mejor actor en película de ciencia ficción/fantasía
Timothée Chalamet por Duna: parte dos
Mejor actriz en película de ciencia ficción/fantasía
Sophie Thatcher por Compañera perfecta
Mejor villano (película)
Hugh Grant por Hereje
SERIES
Mejor serie de acción, serie limitada o película para TV
Shogun
Mejor actor en una serie de acción, serie limitada o película para TV
Hiroyuki Sanada por Shogun
Mejor actriz en una serie de acción, serie limitada o película para TV
Anna Sawai por Shogun
Mejor serie de superhéroes, serie limitada o película para TV
El Pingüino
Mejor actor en una serie de superhéroes, serie limitada o película para TV
Colin Farrell por El Pingüino
Mejor actriz en una serie de superhéroes, serie limitada o película para TV
Cristin Milioti por El Pingüino
Mejor serie de terror, serie limitada o película para TV
The last of us
Mejor actor en serie de terror, serie limitada o película para TV
Pedro Pascal por The last of us
Mejor actriz en serie de terror, serie limitada o película para TV
Jodie Foster por True detective: night country
Mejor serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV
Andor
Mejor actor en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o Película para TV
Diego Luna por Andor
Mejor actriz en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV
Britt Lower por Severance
Mejor villano en serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película para TV
Colin Farrell por El Pingüino