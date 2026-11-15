Ganadores de los Latin Grammys 2026

La edición número 27 de los Latin Grammy reconoció a las principales figuras de la música iberoamericana, una ceremonia que reunió a artistas, compositores, productores e intérpretes más destacados de los diferentes géneros musicales.

Grabación del Año - "Nos encontramos" de Milo J

Canción del Año - "La Perla" de La Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Mejor Álbum de Música Urbana - Tropicoqueta de Karol G

Álbum del Año - LUX (complete works) de La Rosalía

Mejor Álbum de Música Tejana - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía Vol.2/En Vivo de Bobby Pulido

Mejor Álbum de Pop/Rock - Juanesteban de Juanes

Mejor Canción de Rock - "Ego" de The Warning

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués - Equilibrivm de Anitta

Mejor Álbum Merengue/Bachata - Chula de Techy

Mejor Nuevo Artista - ARIA VEGA

Mejor Álbum de Salsa - El alma en clave de Luis Enrique

Mejor Interpretación de Música Electrónica - "Beto´s Horns", Fred Remix de CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.

Mejor Álbum Pop Tradicional - Yo Canto 2 de Laura Pausini

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato - El Último Disco Vol. 1 de Carlos Vives

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi - La Fernández de Camila Fernández

Mejor Álbum Pop Contemporáneo - ¿Y ahora qué +? de Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Banda - Piedras a la luna de Eden Muñoz

Mejor Álbum de Jazz Latino - Gonzalo Plays Pino de Gonzalo Rubalcaba.