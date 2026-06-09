Ganadores de los Premios Tony 2026

La 79ª entrega de los Premios Tony estuvo marcada por sorpresas, música, momentos memorables y discursos que, sin duda, cimbraron a Broadway y el mundo del espectáculo.

La industria del teatro estadounidense se reunió en el Radio City Music Hall de Nueva York. Minutos antes de la ceremonia, algunas de las estrellas más importantes del teatro, cine y la televisión desfilaron en la alfombra roja entre los que destacaron: Daniel Radcliffe, Adrien Brody, Queen Latifah, John Leguizamo, Neil Patrick Harris y Anna Wintour.

Entre los momentos destacados de la ceremonia estuvo el triunfo de Qween Jean, quien se convirtió en la primera persona trans en ganar un Tony. Además del discurso de Ali Louis Bourzgui, que tras ganar en la categoría de mejor actor de reparto en un musical, dedicó su premio a la comunidad árabe.

Galardonados

Mejor musical

Schmigadoon!

Mejor obra

Liberation

Mejor reposición de un musical

Ragtime

Mejor reposición de una obra

Muerte de un viajante, de Arthur Miller

Mejor actor de un musical

Joshua Henry: Ragtime

Mejor actor en una obra

John Lithgow: Giant

Mejor actriz de un musical

Caissie Levy: Ragtime

Mejor actriz de una obra

Lesley Manville: Edipo

Mejor dirección de un musical

Zhailon Levingston y Bill Rauch: Cats: The Jellicle Ball

Mejor dirección de una obra

Joe Mantello: Muerte de un viajante

Mejor partitura original

“Schmigadoon!”: Música y letra de Cinco Paul

Mejor libreto

Schmigadoon!: Cinco Paul

Mejor coreografía

Omari Wiles y Arturo Lyons: Cats: The Jellicle Ball

Mejor orquestación

Doug Besterman y Mike Morris: Schmigadoon!

Mejor diseño escénico en un musical

Dane Laffrey: The lost boys

Mejor diseño escénico en una obra

Chloe Lamford: Muerte de un viajante

Mejor diseño de vestuario en un musical

Qween Jean: Cats: The Jellicle Ball

Mejor diseño de vestuario en una obra

Jeff Mahshie: Ángeles caídos

Mejor diseño de Iluminación en un musical

Jen Schriever y Michael Arden: The lost boys