Ganadores de los Premios Tony 2026

La 79ª entrega de los Premios Tony estuvo marcada por sorpresas, música, momentos memorables y discursos que, sin duda, cimbraron a Broadway y el mundo del espectáculo.
La industria del teatro estadounidense se reunió en el Radio City Music Hall de Nueva York. Minutos antes de la ceremonia, algunas de las estrellas más importantes del teatro, cine y la televisión desfilaron en la alfombra roja entre los que destacaron: Daniel Radcliffe, Adrien Brody, Queen Latifah, John Leguizamo, Neil Patrick Harris y Anna Wintour.
Entre los momentos destacados de la ceremonia estuvo el triunfo de Qween Jean, quien se convirtió en la primera persona trans en ganar un Tony. Además del discurso de Ali Louis Bourzgui, que tras ganar en la categoría de mejor actor de reparto en un musical, dedicó su premio a la comunidad árabe.
Galardonados
Mejor musical
Schmigadoon!
Mejor obra
Liberation
Mejor reposición de un musical
Ragtime
Mejor reposición de una obra
Muerte de un viajante, de Arthur Miller
Mejor actor de un musical
Joshua Henry: Ragtime
Mejor actor en una obra
John Lithgow: Giant
Mejor actriz de un musical
Caissie Levy: Ragtime
Mejor actriz de una obra
Lesley Manville: Edipo
Mejor dirección de un musical
Zhailon Levingston y Bill Rauch: Cats: The Jellicle Ball
Mejor dirección de una obra
Joe Mantello: Muerte de un viajante
Mejor partitura original
“Schmigadoon!”: Música y letra de Cinco Paul
Mejor libreto
Schmigadoon!: Cinco Paul
Mejor coreografía
Omari Wiles y Arturo Lyons: Cats: The Jellicle Ball
Mejor orquestación
Doug Besterman y Mike Morris: Schmigadoon!
Mejor diseño escénico en un musical
Dane Laffrey: The lost boys
Mejor diseño escénico en una obra
Chloe Lamford: Muerte de un viajante
Mejor diseño de vestuario en un musical
Qween Jean: Cats: The Jellicle Ball
Mejor diseño de vestuario en una obra
Jeff Mahshie: Ángeles caídos
Mejor diseño de Iluminación en un musical
Jen Schriever y Michael Arden: The lost boys