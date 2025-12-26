La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunciaron a los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025.

Los premiados son:

José Agustín Monsreal Interián, ganador en el campo de Lingüística y Literatura. El escritor yucateco fue reconocido “por su devoto y minucioso cultivo de la lengua y la narrativa en México a lo largo de más de 50 años, la trascendencia de su aporte a la formación humana y literaria de varias generaciones de escritores y lectores, así como la necesidad de visibilizar su sólida obra”.

Irma Palacios Flores, ganadora en el campo de Bellas Artes. La artista, con 60 años de trayectoria, es premiada por “su impecable y continua trayectoria que, a través de su depurada técnica, ha conseguido transmitir una mirada poética y conmovedora”.

Mario Humberto Ruz Sosa, ganador en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El experto en historia del mundo maya, quien estudia materiales en lengua tzeltal, es galardonado “por su perfil interdisciplinario, enfocado al estudio del sureste de México y la cultura maya. Destaca su notable productividad académica nacional e internacional en la investigación —procurando la traducción de su obra a lenguas indígenas y la construcción de una metodología para el rescate y comprensión de fuentes primarias—, la docencia y la formación de recursos humanos. Es encomiable su participación en la creación y dirección de instituciones académicas y culturales”.

Catalina Yolanda López Márquez, ganadora en el campo de Artes y Tradiciones Populares. La oaxaqueña se ha dedicado al rescate y estudio de la grana cochinilla, labor que la ha llevado a capacitar a más de 500 campesinos en su cría y a fundar el Museo Vivo de la Grana Cochinilla. Recibe este premio “por el rescate, conservación y difusión, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las tradiciones populares de Oaxaca. Su trabajo es fundamental para la preservación de la grana cochinilla como patrimonio biocultural y materia prima nodal para la creación de las artes populares”.