Garbage llegará gratis al zócalo

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó un nuevo concierto masivo y gratuito en la Plaza de la Constitución. La banda estadounidense Garbage se presentará ante miles de asistentes el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, en una jornada musical que promete reunir a distintas generaciones de fanáticos en el Zócalo capitalino.

Este acontecimiento marca uno de los espectáculos internacionales más esperados en el espacio público de la Ciudad de México, ofreciendo un recorrido sin costo por los temas más emblemáticos de la agrupación.

Semblanza

De acuerdo con las bases de datos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (entidad organizadora de los Premios Grammy), Garbage es una agrupación de rock alternativo formada en 1993 en Madison, Wisconsin.

El grupo destaca por la voz e imagen de la cantante escocesa Shirley Manson, acompañada por los músicos y productores estadounidenses Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig (este último reconocido mundialmente por haber producido el histórico álbum Nevermind de la banda Nirvana).

A lo largo de su carrera, la agrupación ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo. Su propuesta musical sobresale por fusionar el rock con bases electrónicas, elementos de trip-hop y melodías pop, logrando consolidar un sonido único que influyó de manera determinante en la escena alternativa de la década de 1990 y que permanece vigente en la actualidad.