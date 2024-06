García Montero, un lenguaje bello y preciso

El escritor Luis García Montero. Cortesía

“La poesía es un género de calma, de reflexión. Y es importante revalorarla en estos momentos de prisas, en los que parece que el tiempo solo es una mercancía de usar y tirar. La poesía es un género de conocimiento de uno mismo. Me ha enseñado que la historia pasa también por la intimidad, por lo más profundo”, afirma el escritor español Luis García Montero (1958).

“La poesía me ha enseñado a luchar contra el machismo, a buscar la igualdad en las relaciones amorosas y la posibilidad de construir un nosotros basado en el respeto y en el diálogo, y no en la imposición o en el predominio”, comenta en entrevista.

Desde España, el autor se alzó como ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2024, dotado con 125 mil dólares, agrega que el galardón valora este género al reconocer su trayectoria.

“El reconocimiento a la poesía es importante, porque puede proponer cosas al mundo contemporáneo. Por ejemplo, la reivindicación de un lenguaje preciso, y de una manera de pensar mucho las palabras. Representa a cualquier ser humano que quiere pensar lo que dice antes de decir lo que piensa”, agrega.

El jurado, integrado por los escritores Beatriz Espejo, Rosa Montero, Élmer Mendoza, Fernando Fernández y Elena Poniatowska, ganadora en 2023, decidió, por mayoría, entregar el galardón al también ensayista por “su extraordinaria capacidad de convertir la vivencia individual en una experiencia colectiva, así como por la belleza, finura y precisión de su lenguaje”.

El director del Instituto Cervantes admite que la noticia del premio le provocó emoción por diversos motivos. “Primero por Carlos Fuentes, por lo que significa su literatura y su figura. No tuve una amistad con él, pero soy un lector agradecido de sus reflexiones. Después, porque es un premio de México, que es un punto de referencia vital para la cultura y un territorio fundamental en lo que se refiere a la lengua española y al momento más vivo en la creatividad en este idioma”, indica.

Dice que agradece este estímulo porque ha pasado “un tiempo difícil” desde la muerte de la escritora Almudena Grandes, su pareja durante 27 años, en noviembre de 2021. “Tuve que pedirle a la poesía que me diera respuestas a unas preguntas muy difíciles que me hizo de golpe la vida con la muerte de Almudena. Escribí con mucha dificultad el poemario ‘Un año y tres meses’, tiempo que duró su convalecencia, para encontrar sentido a lo que me había pasado. Y ahora que la poesía me da esta emoción, me ayuda mucho, me acompaña”, confiesa.

Respecto a la generación con la que se identifica, el catedrático de Literatura Española por la Universidad de Granada explica que “me interesó conectar con la tradición de poetas que intentan acercar la poesía al lenguaje común, al de la comunidad, y reflexionar sobre el ser humano y las condiciones del tiempo y de la historia”.

Dice que “cuando uno empieza a escribir va muy rápido, porque va buscando su estilo. Pero cuando uno comienza a ir lentamente es porque ya el peligro no es no tener estilo, sino repetirse. Hace unos años que voy con lentitud, porque no quiero repetirme”.

“Intento beber de todas las tradiciones. Pero si tengo que definir mi propio mundo, digamos que los poemas donde mejor me encuentro son aquellos que intentan no crear un dialecto poético, sino utilizar el lenguaje de todos, pero de una manera muy personal”, detalla. Y añade que está escribiendo poemas, pero todavía sin la intención de un libro: “Me han salido algunos poemas sueltos, de reflexión, pero no tengo un libro nuevo. Creo que tendrá que pasar un tiempo”.

El poeta es el octavo ganador del Carlos Fuentes. Lo han recibido Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022) y Elena Poniatowska (2023).

Convocado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el galardón le será entregado, adelanta el vate, a mediados de agosto. “Iré con mucho gusto. Mi amor por México ha establecido un diálogo cultural personal”, externó.