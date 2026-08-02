Gardarsdóttir le hace el feo al drama

Saga Gardarsdóttir creyó que las grandes historias de amor eran las más intensas. Así se lo enseñaron cuando estudiaba actuación, las relaciones llenas de conflictos, discusiones y emociones desbordadas parecían ser las más interesantes para interpretar. Con el tiempo, la vida le hizo cambiar de opinión.

Emociones

“Cuando estudiaba actuación nos enseñaban que las grandes emociones eran las más interesantes, que las relaciones dramáticas eran las grandes historias de amor. Pero la vida me enseñó otra cosa: el amor más grande está en la calma, en poder estar relajado junto a la persona que amas. Ahí también existen emociones enormes. No hace falta el drama para hablar del amor”, comparte la actriz islandesa.

Esa reflexión terminó por darle sentido a El amor que permanece, la nueva película del director Hlynur Pálmason, donde interpreta a Anna, una artista visual que intenta reconstruir su vida después de separarse de Magnus, el padre de sus tres hijos.

La cinta, que representará a Islandia rumbo al Óscar y llega a las salas mexicanas, evita convertir el divorcio en una batalla y apuesta por retratar aquello que permanece cuando una relación termina.

La otra cara de la moneda

Para la actriz de 38 años, esa fue precisamente la razón por la que aceptó la película: “Hlynur no estaba interesado en mostrar las grandes peleas, las discusiones frente a los hijos o el momento de la ruptura. Todo eso ya lo hemos visto muchas veces”.

En realidad, explica Gardarsdóttir, el cineasta quería abordar las partes más complejas y también las más hermosas de una separación.

“Muchas veces nadie sabe exactamente por qué una relación termina. El amor quizá ya no es el mismo, pero siempre queda algo. Para Anna, Magnus sigue siendo una parte enorme de su vida y, por supuesto, todavía lo ama, aunque ya no quiera estar con él”, explica en entrevista.

En la cinta no hay villano ni víctima. La separación ya ocurrió cuándo inicia la historia y lo que el espectador observa es el intento de dos personas por reorganizar su familia sin dejar de compartir el cariño que construyeron durante años.